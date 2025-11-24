El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas a partir de la 1:00 AM y se mantendrá así hasta las 7:00 AM. A partir de las 8:00 AM, el cielo se tornará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé que las mínimas se sitúen alrededor de los 8 grados durante la madrugada, aumentando gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 11 grados a las 10:00 AM. A medida que avance la tarde, las temperaturas continuarán ascendiendo, alcanzando un máximo de 18 grados a las 3:00 PM, antes de descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 89% en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 7:00 PM. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas a partir de las 7:00 PM, con un 15% de probabilidad de precipitación entre la 1:00 PM y las 7:00 PM, y un 75% de probabilidad de tormentas entre las 7:00 PM y la 1:00 AM del día siguiente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas agradables durante la tarde y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.