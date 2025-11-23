El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 23 de noviembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La nubosidad aumentará ligeramente a lo largo del día, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades familiares.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 36% y el 68% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme avance el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h. A medida que el día progrese, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:10, brindando a los visueños la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.