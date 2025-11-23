El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y viento suave hará que el ambiente sea propicio para paseos y actividades recreativas en la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a días soleados. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo para los habitantes de Utrera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este factor es especialmente positivo para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de un día en familia.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la llegada de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, sin duda, será ideal para disfrutar de la belleza de Utrera.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.