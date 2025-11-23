El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de la 1:00 hasta las 8:00 horas, cuando la visibilidad se verá ligeramente afectada por la presencia de estas nubes.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 2 y 4 grados centígrados, alcanzando su punto más alto a las 9:00 horas con 5 grados. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 y 9 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una prenda adecuada para el frío.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 35% a las 13:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 70% a las 23:00 horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 17:57 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.