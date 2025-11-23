El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura al aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 9 grados hacia las 10:00 horas, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado. La brisa del norte, con velocidades de hasta 12 km/h, aportará un ligero frescor, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 34% hacia las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, bajando a 12 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable. La brisa del norte se mantendrá, aunque con velocidades más suaves, alrededor de 5 a 10 km/h.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los residentes. La visibilidad será buena, y no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave del norte harán que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.