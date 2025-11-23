El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas frescas y una humedad controlada hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad que variará entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 5 y 6 grados. El cielo seguirá poco nuboso, permitiendo que los amantes de la astronomía disfruten de un cielo despejado para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para disfrutar del aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del norte harán de este un día ideal para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.