El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

La jornada del 23 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:11. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados . Las primeras horas del día serán las más frescas, con mínimas de 4 grados a las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados hacia las 16:00. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una prenda adecuada para el frío matutino.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que rondan entre el 35% y el 67%, se espera que la atmósfera se sienta más fresca en las primeras horas, pero con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que la temperatura aumenta durante el día. La humedad alcanzará su punto más bajo en la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 12:00. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional a la jornada.

A medida que se acerque la tarde, los cielos continuarán con nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la calidad del aire. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y sin lluvias. En resumen, el 23 de noviembre en La Rinconada se perfila como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo fresco y agradable, perfecto para paseos y encuentros familiares.

