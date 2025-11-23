El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, aunque a lo largo de la jornada se alternarán momentos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, con una ligera brisa del sureste que alcanzará velocidades de hasta 8 km/h. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán agradables para actividades al aire libre, especialmente en las horas más cálidas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 08:06, brindando luz natural que irá aumentando hasta el ocaso, que tendrá lugar a las 18:04. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día con una buena cantidad de luz solar, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 12 km/h a lo largo del día. Las condiciones de viento serán suaves, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable, sin que el frío se sienta de manera intensa.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas moderadas hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como un día fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.