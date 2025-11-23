El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 4 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 6 grados hacia las 9 de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales, entre las 12 y las 14 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 30%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, predominando del norte y aumentando su velocidad hasta alcanzar los 6 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde y al caer la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 19 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 18:01. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 4 grados en las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.