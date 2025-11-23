El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere un día seco y sin interrupciones por lluvias.

Las temperaturas en Pozoblanco hoy oscilarán entre los 3 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondan los 3 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 13 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta el 82% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del viento del noroeste y del sur, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

El orto se producirá a las 08:09, mientras que el ocaso está previsto para las 18:01, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de nubes altas y temperaturas frescas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones contra el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día nublado y seco, con temperaturas frescas y un viento moderado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.