El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubes altas y periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el descenso de las temperaturas al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Estas condiciones de viento aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de la luz solar durante gran parte del día.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, pasear por el campo o simplemente relajarse al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen las horas de sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.