El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 33% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de frío no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias se complementa con un cielo que, aunque presentará algunas nubes altas en las horas de la tarde, no afectará la visibilidad ni la luminosidad del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 10 km/h, aumentando ligeramente a 11 km/h en la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie a noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se perfila como uno de esos días otoñales ideales para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.