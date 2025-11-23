El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 12°C durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16°C en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 47% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas nocturnas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:07, mientras que el ocaso se espera para las 18:05, lo que brinda a los residentes de Osuna la oportunidad de disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las estrellas sean visibles en un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.