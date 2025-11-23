El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 9 grados a las 09:00 horas y llegando a los 10 grados hacia las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 43% durante las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa comenzará a descender, llegando a un 30% en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando su máxima racha de 22 km/h a las 12:00 horas. Este viento moderado aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 12 grados a las 19:00 horas y alcanzando los 9 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:07 horas. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.