El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más tempranas del día.
A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 9 grados a las 09:00 horas y llegando a los 10 grados hacia las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 43% durante las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.
Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa comenzará a descender, llegando a un 30% en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.
El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando su máxima racha de 22 km/h a las 12:00 horas. Este viento moderado aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.
Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 12 grados a las 19:00 horas y alcanzando los 9 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:07 horas. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
