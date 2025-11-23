El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida en las horas centrales. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas de la mañana, pero se espera que se calmen a medida que se acerque la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:06, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. Este clima es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del paisaje otoñal que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.