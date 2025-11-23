El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero ascenso, alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera a medida que la humedad disminuya. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 71% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los mercados locales.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada tranquila y fresca, con cielos despejados y temperaturas agradables en las horas centrales del día. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del noreste contribuirán a que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.