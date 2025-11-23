El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas vayan ganando protagonismo, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 13 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 49% hacia el final del día. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más intenso, alcanzando su máxima velocidad en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan lluvias en Martos hoy, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día despejado, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

En resumen, Martos experimentará un día fresco y mayormente soleado, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas. Las temperaturas serán agradables durante el día, aunque se recomienda abrigarse en las horas más frías. El viento del noreste aportará un toque fresco, pero no habrá lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.