El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 6 grados , con un ligero aumento a medida que avanza el día, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, especialmente en las primeras horas y hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y descendiendo a lo largo del día hasta alcanzar un 30% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando la temperatura descienda nuevamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de Marchena disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se complementa con un viento que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde.

A medida que el día avanza, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la baja temperatura. Por la tarde, se espera que el viento cambie a direcciones más variadas, incluyendo el noreste y el sur, lo que podría influir en la percepción térmica.

El orto se ha producido a las 08:08 y el ocaso está previsto para las 18:06, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. La combinación de cielos poco nubosos y nubes altas permitirá que los rayos del sol se filtren, ofreciendo momentos de calidez, aunque la sensación general será de frescura.

En resumen, Marchena disfrutará de un día agradable, con temperaturas frescas, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.