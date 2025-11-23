El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el fresco matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más agradable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de los habitantes de Mairena del Aljarafe. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día fresco y mayormente soleado, ideal para paseos y actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.