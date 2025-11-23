El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h. Este viento ligero será más notable en las primeras horas del día, pero se suavizará a medida que avance la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más abiertas.

A lo largo del día, el cielo irá cambiando, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, aunque no se prevén lluvias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, será propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día tranquilo y apacible, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará ligeramente hacia la tarde, no traerá consigo la amenaza de lluvia. Es un buen momento para aprovechar el aire libre, ya sea dando un paseo, realizando deporte o simplemente disfrutando de la compañía de amigos y familiares en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.