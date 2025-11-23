El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender nuevamente.

La humedad relativa se situará entre el 29% y el 54% a lo largo del día, lo que indica un ambiente relativamente seco, especialmente en las horas centrales. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo disfrutar del sol sin la incomodidad de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Estas condiciones de viento serán suaves, lo que no solo hará que el tiempo sea más placentero, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 18:03, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de Lucena en esta época del año. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvides aprovecharlo al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.