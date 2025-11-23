El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 6 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera a medida que el sol se eleve en el cielo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este a velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo y apacible.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:06, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados al final del día.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.