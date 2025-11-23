El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 6 grados a las 10:00 horas y suba ligeramente a 8 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% al mediodía. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 13 grados a las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades en la ciudad.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este y noreste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 61% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Linares se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 13 grados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.