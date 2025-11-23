El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo hasta un 35% en las horas centrales, lo que indica un aire más seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 79% al caer la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que disfrutan de pasar tiempo en la naturaleza. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lepe.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo que alternará entre despejado y ligeramente nublado, y sin riesgo de lluvia, los leperos podrán aprovechar al máximo este día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.