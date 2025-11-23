El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante confortable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa fresca contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también puede ser un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.