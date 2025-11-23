El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde, aunque se prevé que en algunos momentos se abran claros, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se notará un ligero aumento en la temperatura, pero se mantendrá fresco, especialmente en las primeras horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que comenzarán en un 30% por la mañana y que irán aumentando a medida que avance el día, alcanzando picos de hasta un 47% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los habitantes de Jaén disfruten de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día mayormente nublado, fresco y sin lluvias, con temperaturas agradables durante el día y un aumento en la humedad hacia la noche. Los vientos suaves contribuirán a un ambiente fresco, haciendo de este un día típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.