El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque la sensación térmica será agradable durante el día, por la mañana y al caer la tarde se sentirá un poco más fresco, especialmente con la brisa del mar.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 13 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se suavizará, proporcionando un ambiente más apacible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La salida del sol se producirá a las 08:16, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:14, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.