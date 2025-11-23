El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 5 y los 17 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 36% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuya.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza, visitar parques o simplemente pasear por la ciudad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y sin complicaciones meteorológicas.
En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento suave del norte. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios climáticos drásticos hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el entorno natural que ofrece la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores