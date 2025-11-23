El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.
A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia del viento, que soplará de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol se asomará entre las nubes, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el cielo se despeje un poco más.
En cuanto a la tarde-noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 66% al final del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias.
El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos adentramos en el invierno. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas, especialmente por la noche, y que aprovechen las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será fresco, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores