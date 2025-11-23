El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia del viento, que soplará de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol se asomará entre las nubes, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el cielo se despeje un poco más.

En cuanto a la tarde-noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 66% al final del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos adentramos en el invierno. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas, especialmente por la noche, y que aprovechen las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será fresco, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.