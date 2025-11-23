El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Écija pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 47%, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 63% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y niveles moderados de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional al ambiente.

El orto se producirá a las 08:08, mientras que el ocaso está previsto para las 18:05, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. Esto permitirá a los ecijanos disfrutar de un buen número de horas de luz natural, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables durante el día. Sin lluvias a la vista y un viento suave, es un día propicio para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.