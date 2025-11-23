El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad. La humedad relativa será moderada, rondando el 40% a 54%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando picos de 23 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:09, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento fresco y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.