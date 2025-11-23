El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se prevé un descenso gradual, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 39% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. No se esperan rachas significativas que puedan alterar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en la naturaleza. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes cordobeses sin inconvenientes.

A medida que el día avance, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo de lluvia. La transición de un cielo poco nuboso a uno más nublado será gradual, pero no afectará la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima fresco y mayormente despejado, con temperaturas que permitirán disfrutar de la ciudad sin la preocupación de la lluvia. Es un momento propicio para salir y aprovechar el entorno natural, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.