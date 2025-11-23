El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados durante las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, permitiendo que los habitantes disfruten de un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en torno al 54% al amanecer, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad descenderá, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, aunque se espera que se mantenga en torno al 40% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El orto se producirá a las 08:11, marcando el inicio de un día que promete ser agradable y soleado. Por la tarde, el ocaso se espera a las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol, que será un momento perfecto para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.