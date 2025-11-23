El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado lugar a un ambiente algo gris, aunque sin previsión de precipitaciones. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados . En la madrugada, los termómetros marcarán alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La tarde será más cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable durante las horas centrales, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause incomodidades significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos y actividades al aire libre, ya que no hay indicios de lluvias ni tormentas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con nubes altas y temperaturas agradables en las horas centrales del día. La ausencia de precipitaciones y el viento suave hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.