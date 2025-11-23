El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, se prevé un descenso gradual, con valores que caerán a 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 34% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Estas condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, se espera la aparición de nubes altas en las horas de la tarde, lo que podría dar un aspecto más cubierto al cielo sin afectar la luminosidad.

El orto se producirá a las 08:10, brindando luz natural a los habitantes, mientras que el ocaso se espera para las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. En resumen, Carmona vivirá un día de clima templado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las tradiciones locales, con un ambiente fresco y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.