El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados durante la madrugada, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 55%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de 7 km/h, lo que añadirá un ligero frescor al ambiente.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 17 grados . El cielo continuará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá a un 35%, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable. El viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste a una velocidad de 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, con el sol ocultándose a las 18:09. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 46% al caer la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el día en Camas se presenta como una jornada tranquila y agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.