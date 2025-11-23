El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

Hoy, 23 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados . Este incremento será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará intervalos de nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos y actividades familiares.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 31%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Estos vientos serán más notables durante la mañana y la tarde, pero no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar molestias. Por la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 08:05, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 18:02, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.