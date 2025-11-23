El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:10. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 5 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, alrededor de las 15:00.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 11 grados a las 21:00. La tarde será la más cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18 grados, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, pero no se esperan condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 3 y 19 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán alrededor de las 11:00, con velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en la tarde. Sin embargo, en general, el viento será ligero, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y realizar actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.