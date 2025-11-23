El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:11. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un descenso, con valores que volverán a situarse en torno a los 12 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Predominará el viento del noreste durante la mayor parte del día, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h entre las 11:00 y las 12:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas frescas y un viento moderado, creando un ambiente propicio para disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.