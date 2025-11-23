El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:11. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un descenso, con valores que volverán a situarse en torno a los 12 grados hacia las 19:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Predominará el viento del noreste durante la mayor parte del día, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h entre las 11:00 y las 12:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
No se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas frescas y un viento moderado, creando un ambiente propicio para disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores