El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para abrigarse al salir de casa.

A medida que avanza la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se prevé que a partir de las 8 de la mañana, el cielo comience a despejarse ligeramente, dando paso a momentos de sol intercalados con nubes. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más agradable, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 14 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad relativa, que se espera que baje al 31% en las horas centrales del día, hará que la sensación de calor sea más notable. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente nublado con algunas oportunidades de sol, temperaturas agradables en la tarde y un viento suave. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los habitantes realicen sus actividades cotidianas sin inconvenientes. Es un día propicio para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de las temperaturas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.