El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos en que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo que el sol brille intermitentemente.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, comenzando en torno a los 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura será más notable entre las 10 y las 15 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los valores más altos del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 43% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 11 grados , sin posibilidad de lluvia. Los vientos serán moderados, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Es un día ideal para disfrutar de paseos por la ciudad, aprovechando la ausencia de precipitaciones y el ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.