El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el sol se eleva, alcanzando un 28% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h. Esta brisa será un complemento perfecto para las temperaturas agradables, haciendo que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos. La salida del sol se producirá a las 08:05, y el ocaso será a las 18:01, brindando un día con una duración de luz solar considerable, lo que es característico de esta época del año.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas moderadas y una brisa suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.