El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Arahal se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque los valores más altos del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento será más notable en las zonas abiertas y podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por la localidad. La puesta de sol se anticipa para las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.