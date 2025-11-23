El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 15 grados , comenzando con un fresco amanecer a 4 grados y alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la temperatura se sentirá más agradable, aunque las noches seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más frescas. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en el exterior.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que deseen aprovechar el día para realizar paseos o actividades en la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y poco nuboso permitirá que el sol asome en algunos momentos, brindando un respiro de luz en medio de la nubosidad. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.