El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta situación se mantenga hasta la tarde. A partir de las 04:00 horas, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán siendo una constante.

Las temperaturas en Almonte hoy oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 5 a 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 72% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes de Almonte pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y el mediodía, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:13 horas y el ocaso a las 18:11 horas, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un ambiente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.