El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte y noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 19 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en familia o con amigos.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde, y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.