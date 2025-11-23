El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la presencia de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 4 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 39% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la noche, alcanzando un 73% a última hora. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas frescas y un viento suave, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.