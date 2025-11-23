El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 23 de noviembre

El día de hoy, 23 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:03. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 6 grados a las 08:00 y se mantenga en torno a los 7 grados durante la tarde. La sensación térmica será algo más fresca debido a la humedad relativa que, en las primeras horas, se sitúa en un 39%, disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 26% en las horas centrales. Esto indica que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la humedad puede hacer que se sienta un poco más de frío.

El cielo se irá cubriendo con nubes altas a partir de las 02:00, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 14 grados a las 14:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 34% a las 16:00, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 18:00, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, se presenta sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre en Alcalá la Real.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-22T20:57:11.