El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 22 de noviembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 8 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 11:00. La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, rondando los 3 a 5 grados, debido a la presencia de vientos del noreste que soplarán con una velocidad de hasta 30 km/h. Estos vientos, aunque frescos, no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que sugiere que, aunque el día será soleado, se recomienda llevar una chaqueta ligera para disfrutar del aire libre sin incomodidades. A medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar nuevamente, llegando a los 8 grados hacia las 21:00.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La puesta de sol está prevista para las 18:08, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los habitantes del municipio podrán aprovechar al máximo este día otoñal. Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente benigno, la brisa del noreste puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.