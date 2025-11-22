El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco pero cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad elevada. A medida que el sol se eleva en el cielo, la sensación térmica será más placentera, especialmente para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad de 39 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planean actividades al aire libre, ya que el viento puede generar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar sin preocupaciones. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza, visitar parques o simplemente pasear por las calles de Utrera.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila y despejada. La combinación de un cielo claro y temperaturas frescas hará que la noche sea propicia para actividades familiares o encuentros con amigos.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.